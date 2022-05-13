Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации онлайн-мошенников

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О росте числа мошеннических сайтов, которые позиционируют себя программой, якобы разработанной Нацбанком для привлечения частных инвестиций предупредили казахстанцев в главном банке страны. На официальном сайте НБ РК рассказали, как распознать мошенников.

Отмечается, что выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от "государственного золотовалютного запаса" или "национальных ресурсов Казахстана" в пользу участников программы.

Кроме того на мошеннических ресурсах размещают не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального Банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

Национальный Банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка "на государственных запасах";

отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в разделе "Финансовые рынки").

Как пояснили в НБ РК, задача подобных фейковых сайтов – сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег.

Специалисты Нацбанка рекомендуют игнорировать подобную рекламу, помечать данный контент как мошеннический.

Если все же была допущена утечка личной информации или хищение средств, потерпевшим следует незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969246-natsbank-predupredil-kazahstantsev-ob-aktivizatsii-onlayn-moshennikov/