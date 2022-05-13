Дожди с грозами пообещали в Алматы и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 13 мая, синоптики пообещали осадки в Алматы и Шымкенте. Также жителей этих городов предупредили о возможной грозе. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в пятницу ожидается погода без осадков, с переменной облачностью. Днем синоптики обещают здесь +23…+25 градусов. Скорость ветра днем составит 9-14 м/с.

Жителей Алматы метеорологи вновь предупреждают о грозе с дождем. Температура воздуха в городе днем составит +22…+24 градуса. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте синоптики тоже обещают дождь с грозой. Температура воздуха ожидается +24…+26 градусов. Скорость ветра, согласно прогнозам синоптиков, составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 17-22 м/с.

Напомним, в минувшую среду на южную столицу обрушился сильный ливень. Алматинцы делились в Сети кадрами затоплений - пострадали не только улицы и дороги, но и пешеходные переходы, а также парковки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969072-dozhdi-s-grozami-poobeschali-v-almaty-i-shymkente/