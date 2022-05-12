"Зачем подъемники, если они на ключе": Досаев отчитал чиновника из-за лифтов для лиц с инвалидностью

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Аким Алматы Ерболат Досаев отчитал руководителя Управления городской мобильности за закрытые подъемники для лиц с ограниченными возможностями на пешеходных переходах. Во время встречи с населением Ауэзовского района он потребовал решить проблему с подъемниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из присутствующих на встрече жителей района задал вопрос о том, как получить ключи от подъемника. Аким города дал поручение открыть на всех переходах города доступ для лиц с ограниченными возможностями к подъемникам.

"Общее поручение по всем переходам – открыть, вместе с департаментом полиции отработать камеры, если вы боитесь актов вандализма.

Зачем эти подъемники нужны, если они на ключе? Во всем мире, думаете, подъемники на ключах?" – заявил Досаев.

Руководитель УГМ Гани Мурзаханов ответил градоначальнику, что оставлять открытыми подъемники нельзя в целях безопасности.

"Дети могут руку засунуть, на кнопку нажать, это может привести к травме", – заявил Мурзаханов.

"Находите решение, если это травматично. Зачем такие подъемники нужны? Если город равных возможностей у нас, то сделаем равными их для всех. Сделайте электронные ключи для того количества инвалидов в районах, которые пользуются ими, и раздайте им.

Что, вы один ключ, которым аким района открывает, будете ждать, когда он на переход придет?" – заключил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969013-zachem-podemniki-esli-oni-na-klyuche-dosaev-otchital-chinovnika-za-lifty-dlya-lits-s-invalidnostyu/