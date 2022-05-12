Заблудилась и ночевала у кладбища: пропавшую девушку нашли в Туркестанской области
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27-летняя девушка вышла утром из дома на работу, а затем перестала выходить на связь. С заявлением в полицию обратился житель Мактааральского района и сообщил о пропаже сестры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
Заявитель рассказал, что около 9 утра его 27-летняя сестра вышла из дома на работу и не вернулась.
Стражи порядка зарегистрировали факт и приступили к поискам пропавшей. Сотрудники опросили односельчан, прочесали близлежащую территорию и проверили места, куда могла отправиться девушка.
В результате в течение суток правоохранители нашли сестру обратившегося к ним мужчины. Она одиноко шла пешком по трассе Мырзакент-Атакент. Девушку вернули домой к семье.
Выяснилось, что она после работы отправилась к подруге, а от нее хотела поехать домой на машине, поэтому вышла на дорогу, чтобы поймать попутку.
Но после захода солнца сельчанка заблудилась, ей пришлось заночевать у кладбища. Утром она снова вышла на трассу, тогда ее и заметили полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968984-zabludilas-i-nochevala-u-kladbischa-propavshuyu-devushku-nashli-v-turkestanskoy-oblasti/