Гроза в Алматы и солнце в Нур-Султане: какая погода ждет казахстанцев в четверг

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Сегодня, 12 мая, в Нур-Султане и Шымкенте осадков не ожидается. Тем не менее, алматинцев вновь предупредили о возможной грозе. Такой прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в четверг ожидается погода без осадков, с переменной облачностью. Днем синоптики обещают здесь +21…+23 градуса, а ночью температура воздуха в столице снизится до +7…+9 градусов. Скорость ветра составит 2-4 м/с.

Жителей Алматы метеорологи вновь предупреждают о грозе с дождем. Температура воздуха в городе днем составит +20…+22 градуса, а ночью – +12…+14 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с, но при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Шымкенте день пройдет без осадков. Температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов, а ночью немного опустится до +13…+15 градусов. Скорость ветра, согласно прогнозам синоптиков, составит 8-13 м/с.

Кроме того, сегодня, 12 мая, штормовые предупреждения объявлены в следующих регионах Казахстана:

На севере и востоке Мангистауской области ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, днем на севере и юго-западе области до 15-20 м/с.

ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, днем на севере и юго-западе области до 15-20 м/с. Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге и востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области гроза, град, шквал. Скорость ветра при грозе может достигать 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

ожидается временами сильный дождь. На юге и востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области гроза, град, шквал. Скорость ветра при грозе может достигать 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Днем на юге и в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере и западе области порывы до 15-20 м/с.

ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере и западе области порывы до 15-20 м/с. В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза и шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы до 15-20 м/с.

ожидаются гроза и шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы до 15-20 м/с. Днем на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

ожидается гроза. На западе и юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза и град. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-западе, юге до 15-20 м/с.

ожидается гроза и град. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-западе, юге до 15-20 м/с. На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал и пыльная буря. Скорость ветра на юго-западе и северо-востоке области, а также в горных районах, может достигать 15-20 м/с.

ожидаются гроза, град, шквал и пыльная буря. Скорость ветра на юго-западе и северо-востоке области, а также в горных районах, может достигать 15-20 м/с. На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968871-groza-v-almaty-i-solntse-v-nur-sultane-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-chetverg/