Висевшую на уровне 9-го этажа девочку спас астанчанин, вылезший из окна (видео)

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого мужчина спасает выбравшегося из окна ребенка. Ролик был снят в Нур-Султане, в столичном ДЧС корреспонденту NUR.KZ рассказали о произошедшем инциденте.

Случай произошел сегодня, 11 мая, в ЖК по улице Улы Дала. В 10:21 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на уровне 9 этажа висит ребенок. На место событий незамедлительно выдвинулись спасатели (7 человек личного состава и 2 единицы техники).

К моменту прибытия ребенок уже был спасен. Как отметили в пресс-службе ДЧС, ребенка спас сосед, который проживает этажом ниже.

Выяснилось, что девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, однако в тот момент рядом с ней никого не было.

К счастью, 37-летний Шонтакбаев Сабит, который живет ниже, увидел ребенка и поспешил спасти его, рискуя собственной жизнью.

В ДЧС пообещали, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчину представят к награде.

Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968747-visela-na-urovne-9-etazha-sosed-spas-rebenka-v-odnom-iz-zhk-v-nur-sultane-video/