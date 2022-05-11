Дождь с грозой и сильный ветер: в трех крупнейших городах Казахстана ухудшится погода
Казахстанские синоптики составили прогнозы погоды для трех крупнейших городов Казахстана на сегодня, 11 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, метеорологи указали, что жителям Нур-Султана сегодня стоит ожидать дождя с грозой. Скорость ветра в столице достигнет 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут плюс 20-22 градуса, ночью - 6-8 градусов тепла.
В Алматы погода сегодня тоже ухудшится: дождь с грозой будет сопровождаться усилением ветра до 5-10 м/с, а при грозе - до 15-20 м/с с порывами. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла, ночью - плюс 13-15 градусов.
В Шымкенте, в отличие от остальных двух городов республиканского значения, днем дождя не будет, однако ветер все же усилится до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Гроза в городе начнется в темное время суток. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов тепла, ночью же температура составит 12-14 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968672-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-uhudshitsya-pogoda/