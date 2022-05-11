Дождь с грозой и сильный ветер: в трех крупнейших городах Казахстана ухудшится погода

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Казахстанские синоптики составили прогнозы погоды для трех крупнейших городов Казахстана на сегодня, 11 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, метеорологи указали, что жителям Нур-Султана сегодня стоит ожидать дождя с грозой. Скорость ветра в столице достигнет 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут плюс 20-22 градуса, ночью - 6-8 градусов тепла.

В Алматы погода сегодня тоже ухудшится: дождь с грозой будет сопровождаться усилением ветра до 5-10 м/с, а при грозе - до 15-20 м/с с порывами. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла, ночью - плюс 13-15 градусов.

В Шымкенте, в отличие от остальных двух городов республиканского значения, днем дождя не будет, однако ветер все же усилится до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Гроза в городе начнется в темное время суток. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов тепла, ночью же температура составит 12-14 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968672-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-uhudshitsya-pogoda/