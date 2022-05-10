Названа победительница "Миссис Актобе-2022" (фото)

Фото: Натальи Макеенко/diapazon.kz

Определена победительница конкурса "Миссис Актобе-2022". В нем принимали участие 14 женщин самых разных возрастов. Среди них врачи, волонтеры, сотрудницы банка и нефтяной компании, переводчик китайского языка и представительницы других профессий, передает "Диапазон".

Конкурс проходил в несколько туров. Участницы дефилировали в нарядах, показывали номера, раскрывали свои таланты, пели песни, танцевали.

Фото: Натальи Макеенко/diapazon.kz

В итоге титул "Миссис Актобе-2022" завоевала 27-летняя мама двоих детей Аятай Ергалиева. Молодая женщина работает в сфере красоты, у нее свое дело, также она выступает моделью в магазинах одежды. Горожанка призналась, что в подобном конкурсе участвовала впервые.

"Самым сложным было вообще решиться участвовать в "Миссис Актобе". Но у меня характер такой, если уж за что-то взялась, то выкладываюсь на 100 процентов. И конкурс исключением не стал. Отмечу, это был мой первый опыт. Готовилась к нему днем и ночью, привлекла всю семью к этому делу", - рассказала Аятай Ергалиева.

Титул 1-й вице-миссис получила Анаргуль Бердикулова, 2-я вице-миссис - Улданай Максуткызы.

Фото: Натальи Макеенко/diapazon.kz

Фото: Натальи Макеенко/diapazon.kz

Фото: Натальи Макеенко/diapazon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968636-nazvana-pobeditelnitsa-missis-aktobe-2022-foto/