Нацгвардейцы нашли потерявшегося ребенка на улице в Нур-Султане

Гвардейцы и дети. Фото: глава пресс-службы РгК "Батыс" Нацгвардии РК Ерболат Султанов

Бойцы Нацгвардии обнаружили на улице в Нур-Султане потерявшегося мальчика, которому помогли найти родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на руководителя пресс-службы РгК "Батыс" Ерболата Султанова.

Указывается, что инцидент произошел накануне вечером. Примерно в 21:30, проходя по улице Бухар Жырау, военнослужащие воинской части 5573 случайно обнаружили мальчика без сопровождения взрослых.

Выяснилось, что ребенок потерялся и не мог найти родителей.

Офицеры оповестили дежурного по войсковым нарядам, старшего лейтенанта Абылайхана Токтан. Тот, в свою очередь, оповестил близлежащие войсковые наряды.

На тот момент, как оказалось, мать мальчика уже находилась рядом с одним из войсковых нарядов.

В итоге гвардейцы вернули ребенка матери. Она поблагодарила военнослужащих за помощь.

Отмечается, что в тот же день, во время патрулирования парка "Жеруйык" и улицы Жургенова, военнослужащие воинской части 5573 нашли два смартфона марок Samsung Galaxy A51 и iPhone XR.

Спустя время владельцев гаджетов нашли и передали им находки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968584-natsgvardeytsy-nashli-poteryavshegosya-rebenka-na-ulitse-v-nur-sultane/