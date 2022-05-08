Жаркую погоду пообещали в Алматы и Шымкенте

Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

В воскресенье, 8 мая, по прогнозам синоптиков, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы сегодня ожидается жара до 28 градусов, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Нур-Султане осадки не прогнозируются, будет переменная облачность. Столбики термометров покажут 16-18 градусов тепла. Скорость ветра в столице составит 3-8 метров в секунду.

Жителей Шымкента ожидает жаркая погода от 32 до 34 градусов со знаком "плюс". Прогнозируется усиление ветра - 8-13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968502-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente/