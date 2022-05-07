Заморозки в Нур-Султане и жара в Шымкенте: какая погода ждет казахстанцев в субботу

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Сегодня, 7 мая, в первый день праздничных выходных в некоторых регионах Казахстана ожидаются грозы и осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в субботу синоптики обещают погоду без осадков с переменной облачностью. Днем в столице прогнозируется +12…+14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов. Отмечается, что ночью на поверхности почвы возможны заморозки. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы сегодня пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +24…+26 градусов, а ночью – опустится до +12…+14 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте в течение дня ожидается жаркая погода без осадков. Дневная температура воздуха будет находиться на уровне +30…+32 градусов, а ночью жара спадет до +15…+17 градусов. Скорость ветра здесь составит 8-13 м/с.

Кроме того, в некоторых областях Казахстана на 7 мая были объявлены штормовые предупреждения:

ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед, ветер северо-западный до 15-20 м/с;

ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед, ветер северо-западный до 15-20 м/с; ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, ночью на северо-востоке области – 15-20 м/с;

ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, ночью на северо-востоке области – 15-20 м/с; ночью на северо-востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем на севере и востоке региона ожидается ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с;

ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Днем на севере и востоке региона ожидается ветер северо-западный, с порывами до 15-20 м/с; на юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, скорость ветра составит 15-20 м/с;

ожидаются гроза, град, шквал, скорость ветра составит 15-20 м/с; ночью на северо-востоке и днем на юге, юге-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области – 15-20 м/с, днем на севере, северо-востоке области – порывы до 23-28 м/с;

ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области – 15-20 м/с, днем на севере, северо-востоке области – порывы до 23-28 м/с; в Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области – порывы до 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки в районе 3 градусов;

ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области – порывы до 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки в районе 3 градусов; на юге Актюбинской области ожидается гроза. В южной половине области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы до 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки в районе 3 градусов;

ожидается гроза. В южной половине области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы до 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки в районе 3 градусов; на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем в центре области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области – 15-20 м/с, днем на большей части области – 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с;

ожидаются гроза, шквал, днем в центре области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области – 15-20 м/с, днем на большей части области – 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с; на востоке и юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы до 15-20 м/с, на юге области – до 23-28 м/с;

ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы до 15-20 м/с, на юге области – до 23-28 м/с; на юге Костанайской области ожидается ветер северный, северо-восточный со скоростью до 15-20 м/с;

ожидается ветер северный, северо-восточный со скоростью до 15-20 м/с; ночью на востоке, в центре и днем на западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман;

ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман; в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968451-zamorozki-v-nur-sultane-i-zhara-v-shymkente-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-subbotu/