Прокуратура помогла вернуть имущество лыжных трамплинов на 230 млн тенге

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Прокуратура Бостандыкского района Алматы помогла вернуть имущество лыжных трамплинов на 230 миллионов тенге. Об этом сообщается на районной прокуратуры в Facebook.

"В 2011 году для строительства международного комплекса лыжных трамплинов государством была приобретена и передана подрядной организации специальная техника. В 2014 году строительная компания необоснованно произвела регистрацию права собственности данной спецтехники, обосновывая, что техника приобретена на собственные средства.

Кроме того, в последующем техника была неправомерно заложена в один из банков второго уровня по собственным кредитным обязательствам этой компании. Комплекс обратился с иском о возврате данного имущества, но судом первой инстанции в удовлетворении данного требования было отказано", – говорится в сообщении.

Суд мотивировал отказ тем, что представители комплекса не оспорили договор поставки спорной спецтехники в установленном порядке. Однако прокуратура Бостандыкского района не согласилась с выводами суда и опротестовала его решение.

"В частности, при рассмотрении дела не были учтены факты, что данная спецтехника являлась частью имущественного комплекса. Вышестоящим судом апелляционное ходатайство надзорного органа поддержано, решение Бостандыкского районного суда Алматы отменено", – сообщили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968404-prokuratura-pomogla-vernut-imuschestvo-lyzhnyh-tramplinov-na-230-mln-tenge/