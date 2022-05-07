"Нелетающих здесь нет": как живут десантники в Казахстане (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прыжок с парашютом для многих – несбыточная мечта. Кто-то не может найти возможности для ее воплощения, кто-то – смелости, которая нужна, чтобы преодолеть страх и сделать шаг практически в никуда. Военнослужащие десантно-штурмовых войск свой страх преодолели уже давно: "нелетающих здесь нет", – говорят они. В преддверии Дня защитника отечества все желающие смогли посетить десантно-штурмовую бригаду в Алматы и увидеть быт парашютистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Здесь проходят как срочную, так и контрактную службу. Казармы, которые рисует воображение далекого от военного дела человека, не имеют ничего общего с истинной картиной. Тут достаточно уютно, а сама бригада располагается в весьма живописном месте с ухоженной территорией.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правда, в остальном все по-армейски – строгий режим дня: подъем в 06:00 летом и в 06:30 – зимой, 10 минут на туалет и одевание, затем – зарядка и заправка постели. Постели, кстати, уделяется особое внимание – солдаты тщательно разглаживают покрывало на кроватях, доводя его до идеала.

Тренировка. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Далее следует завтрак, тренировка, информирование, а потом – занятия по военным предметам, боевой подготовке – стрельба, вождение боевых машин, парашютные прыжки, тактические занятия, инженерная подготовка, марш-броски и многое другое. В перерыве следует двухчасовой обед согласно расписанию.

Вечером – снова информирование, физическая подготовка, ужин и личное время. Перед сном следует совершить прогулку на свежем воздухе, а в 22:00 (зимой в 22:30) – уже отбой.

Сухой паек военных. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Питание сбалансированное – тут четко рассчитано сколько и каких продуктов должен потреблять солдат. В целом, кормят очень сытно, ведь в сутки на одного военного приходится не менее 4500 ккал. Для обычного человека это много, но для молодого организма с усиленными физическими нагрузками – норма.

Тренировка. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

О еде заботятся не только во время учений в мирное время. На случай боевых действий предусмотрена полевая кухня. Она представляет собой специальные прицепы на разное количество человек – от 10 до 200. С помощью автокухни можно не только сварить солдатскую кашу или суп, но и даже выпечь хлеб.

Полевая кухня. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В задачи десантно-штурмовых войск входит ведение маневренных боевых действий по прикрытию и обороне, блокированию и уничтожению высадившегося воздушного десанта и прорвавшихся группировок противника, а также решение внезапно возникающих задач. В случае нападения десантников перебрасывают на местность до прихода основных сил, что позволяет быстро среагировать и удержать позиции.

Подготовка военных. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для этого используются и различные виды экипировки, предназначенные для разного вида условий и сезона, в том числе, и камуфляж для использования в горной и даже заснеженной местности.

Экипировка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А также техника и вооружение – это и пистолеты, и противотанковый гранатомет, и миномет, в том числе портативный, снайперская винтовка, автоматы разных модификаций.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для работы в местах взрывов предусмотрен саперный костюм, который полностью покрывает все тело, защищая его от ранений осколками, а специальный шлем с камерой, фонариком и прозрачным щитом позволяет прикрыть лицо. В костюме есть даже система охлаждения, рассказывают военнослужащие. Такие костюмы, к слову, уже использовали – во время взрывов в Арыси.

Саперный костюм на манекене. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ну и главное – то, что отличает десантно-штурмовую бригаду от других видов войск – парашюты и предметы, которые можно сбрасывать с воздуха в подмогу солдатам.

"В число имущества на вооружении входит парашютно-десантный мягкий мешок, который можно десантировать с высоты от 400 до 8000 метров. Сюда укладываются различные грузы: оружие, продовольствие, боеприпасы. Есть светомаяк, который помогает найти груз, если он был десантирован в ночное время.

С помощью парашютно-десантной сварной бочки мы можем десантировать топливо - до 200 литров бензина или солярки. Кроме того, есть грузовой контейнер, который десантируется вместе с личным составом и рассчитан на груз до 30 кг", – рассказал старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки ВЧ 61993 майор Олжас Маймаков.

Парашюты. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Десантник. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Парашюты для личного состава раскрываются как вручную, так и автоматически. С собой обязательно должен быть высотомер, который позволяет контролировать высоту, и стропорез – с его помощью разрешается подрезать до четырех строп парашюта в случае, если десантники сходятся между собой в воздухе. Кроме того, при приземлении на воду используется спасательная лодка и жилет.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подготовка к прыжку длится две недели, говорят военнослужащие. Первую неделю изучается, как правильно укладывать парашют, во вторую – проводится наземная отработка элементов прыжка. На учебном полигоне имеются макеты вертолетов и самолетов, с помощью которых учатся будущие десантники. Ну а потом – в воздух, совершать свой первый прыжок.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, солдат срочной службы проводит два прыжка в год – по одному летом и зимой. Сержанты и офицерский состав "прыгают" чаще – от 3 до 6 раз в год, в зависимости от возраста. Уклониться от прыжка практически невозможно: "нелетающих здесь нет", – отмечают военные. Да и разве захочет кто-то из них отказаться от того, ради чего и пришел в десантно-штурмовую бригаду?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968291-neletayuschih-zdes-net-kak-zhivut-desantniki-v-kazahstane-foto/