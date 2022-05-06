"Белавиа" приостановила полеты между Алматы и Минском

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Авиарейсы компании "Белавиа" между Минском и Алматы приостановлены с 5 мая 2022 года. О дате возобновления полетов по этому маршруту пока неизвестно, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Главный центр планирования воздушного движения Казахстана уведомил белорусскую компанию "Белавиа" о невозможности выполнения рейсов по маршруту Минск-Алматы-Минск. По этой причине все рейсы по данному маршруту отменены с 5 мая до особого распоряжения.

Отмечается, что регулярные рейсы из Минска в Нур-Султан выполняются по расписанию 4 раза в неделю.

"Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, возникшие по независящим от нее причинам, и прилагает максимум усилий, чтобы снизить степень дискомфорта для пассажиров отменных рейсов Минск-Алматы-Минск", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Пассажиры имеют возможность:

произвести возврат авиабилета в течение срока действия билета и вернуть всю сумму без удержаний;

в случае возобновления полетов однократно произвести обмен авиабилета в течение срока действия билета без изменения маршрута и без применения дополнительных сборов;

однократно произвести обмен авиабилета в течение срока действия билета с изменением маршрута на любые регулярные рейсы авиакомпании с доплатой разницы такс и сборов без оплаты за переоформление билета;

однократно произвести обмен авиабилета в течение срока действия билета на маршруты с участием авиакомпании "Белавиа" и авиакомпаний-партнеров через трансферные пункты следования в течение срока действия билета с доплатой разницы тарифов, такс и сборов без оплаты за переоформление билета.

Подробности возврата и переоформления билетов можно получить на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968276-belavia-priostanovila-polety-mezhdu-almaty-i-minskom/