Даурен Абаев подтянулся на турнике в столичном Триатлон-парке (видео)

Даурен Абаев. Кадр из видео: t.me/nehabar

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев продемонстрировал свою спортивную форму, подтянувшись на турнике на спортивной площадке в столичном Триатлон-парке, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с министром было опубликовано в Telegram-канале "НЕХабар".

В кадре Даурен Абаев подходит к турнику на спортивной площадке под мостом, после чего начинает подтягиваться на нем.

Следом за министром показать свою спортивную форму на турнике решил еще один из собравшихся.

Отметим, что это видео было снято во время открытия II сезона проекта "Доступный спорт" на территории столичного Триатлон-парка.

"Пусть наш сегодняшний проект станет хорошим подспорьем для формирования здоровой нации. Наша цель – сделать спорт не просто привычкой, не просто хобби или увлечением, а образом жизни казахстанцев. Для этого мы будем создавать все условия", - сказал Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968103-dauren-abaev-podtyanulsya-na-turnike-v-stolichnom-triatlon-parke-video/