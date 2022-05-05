Какие профессии чаще всего выбирают казахстанские подростки, рассказал глава МОН

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов опубликовал на своей пост, в котором рассказал о предпочтениях казахстанских подростков при выборе карьеры.

В публикации Аймагамбетов рассказал об исследовании, которое, по его словам, часто воспринимают как рейтинг стран по качеству образования – исследовании PISA.

В данном случае министр обратил внимание на то, что в PISA учитываются как баллы, так и контекстные факторы, один из которых – карьерные планы 15-летних учащихся.

Так, по словам главы МОН, более половины казахстанских подростков делают выбор в пользу широко распространенных профессий.

"На первом месте карьерных предпочтений во всех трех циклах исследования расположилась профессия врача. К примеру, "Врач общей практики" оказался наиболее популярным ответом в апробации PISA-2022 (9%), PISA-2015 (10%) и PISA-2018 (5%)", – написал Аймагамбетов.

Также глава ведомства отметил рост интереса подростков к профессии педагога.

"За три цикла исследования доля учащихся, заинтересованных в данной профессии, повысилась в два раза, или на целых 5%. А именно с седьмого места в карьерных предпочтениях в PISA-2015 до второго места при апробации PISA-2022.

В 2022 году уже 9% учащихся отметили специальность "Преподаватель в средней школе" как свой выбор будущей профессии", – написал министр.

Кроме того, по итогам апробации PISA-2022 в первую десятку предпочитаемых профессий вошли специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, а также следующие профессии:

стоматологи (4%);

дизайнеры товаров и одежды (3%);

архитекторы зданий и сооружений (3%);

спортивные тренеры, инструкторы и специалисты в области спорта (2%);

психологи (2%);

косметологи и работники родственных занятий (1%);

специалисты-профессионалы по рекламе и маркетингу (1%);

графические и мультимедийные дизайнеры (1%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968083-kakie-professii-chasche-vsego-vybirayut-kazahstanskie-podrostki-rasskazal-glava-mon/