Шесть новых парков откроют на окраинах Алматы (фото)

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Шесть новых парков в рамках программы озеленения появятся на окраинах города Алматы, а именно в Алатауском, Наурызбайском и Медеуском районах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в акимате, большая часть новых парков откроется в Алатауском районе (микрорайоны Зердели, Боралдай, Саялы, Ожет), а также в Медеуском (микрорайон Алатау) и Наурызбайском районах (вдоль набережной Каргалы).

Новые парки оснастят детскими и спортивными площадками, рекреационными зонами.

Сегодня в городе имеется 211 парковых территорий общей площадью 631,2 гектара. Ведутся работы по благоустройству, ремонту и реконструкции 8 объектов, в том числе парков, скверов и других.

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Один из объектов – сквер "Северный" за зданием КБТУ, в котором изначально планировалась исключительно реконструкция фонтана, однако в ходе обследования было установлено изношенное состояние всего сквера. В результате, было решено провести реконструкцию всей территории.

Проект предусматривает санитарную обрезку деревьев, озеленение, обновление брусчатки, наружного освещения, а также установку видеокамер для безопасности жителей и гостей города. Все работы планируется завершить в октябре этого года.

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Еще один объект - пешеходная зона по улице Байсеитовой от улицы Сатпаева до улицы Жамбыла. Там планируется возведение спортивных, детских площадок, установка скамеек и урн, планируется установка наружного освещения и других объектов.

В настоящее время работы временно приостановлены из-за нарушений со стороны подрядной организации. Специалисты компании в ходе работ повредили корневую систему порядка 10 деревьев.

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как пояснили в акимате, в ближайшее время пройдет встреча с общественностью для обсуждения проблемных вопросов на данном участке.

Кроме того, в прошлом году была проведена работа по благоустройству и озеленению парка "Дружба" в Бостандыкском районе на общей площади 3,4 гектара.

В рамках реконструкции было обновлено асфальтное покрытие, установлены скамейки и урны, проведены наружное освещение и поливочная система, построены воркаут- и детская игровые площадки.

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

В каждом отдаленном от центра города районе также планируется строительство прогулочных зон. Например, парк в Боралдай будет обустроен по аналогии с Теренкуром, а в Зердели построят молодежный парк по аналогии с Центральным парком культуры.

В настоящее время имеются проблемы с содержанием парков и скверов города. Для решения данного вопроса внесено предложение передать функции по обеспечению надлежащего качества работ по содержанию и обслуживанию парков и скверов города, а также контроля единому оператору – ТОО "Eco Almaty".

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Полный список объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству:

парк "Желтоксан" в микрорайоне Маяк в Турксибском районе;

набережная вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса в Жетысуском районе;

сквер у Дворца школьников в Медеуском районе;

сквер "Северный" за КБТУ в Алмалинском районе;

пешеходная зона по улице Байсеитовой от улицы Сатпаева до улицы Жамбыла;

благоустройство прудов с использованием очистных сооружений на территории КГКП "Алматинский зоологический парк";

водоохранная полоса и русло реки Есентай от водоотделителя до ул. Жамакаева в Медеуском районе;

реконструкция русла реки Жарбулак;

пешеходная зона по улице Байсеитовой;

сквер "Северный".

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968032-shest-novyh-parkov-otkroyut-na-okrainah-almaty-foto/