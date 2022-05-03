Казахстанец помог собрать деньги на колодец с питьевой водой в Африке (видео)

Фото: lada.kz / Жанибек Жарасулы

Уроженец Актау Жанибек Жарасулы за десять дней собрал более миллиона тенге, на которые в Африке был сооружен колодец с питьевой водой.

Сейчас Жанибек учится в Стамбуле. Как он рассказал изданию Lada.kz, практически по всему турецкому городу развешаны объявления с призывами помощи детям в Африке.

"Однажды наткнулся на "Поддержку детей из Африканского медресе". И, возможно, чувство то ли вины, то ли жалости подтолкнули меня к такому шагу. Тщательно изучив все, мы приступили к сбору денег. Помогали, в основном, мои друзья", - рассказывает Жанибек.

По его словам, вместе с друзьями и еще одной активисткой они разместили в Instagram пост о сборе денег. Благодаря репостам и публикациям им удалось собрать за 10 дней 1 111 111 тенге.

На ауызашар, который устроила команда Жанибека в Камеруне, собрались 620 сельских детишек. Самым главным чудом для них стало открытие колодца с питьевой водой.

"На самом деле, мы очень переживали за сбор. Мысли о том, соберем ли мы деньги, получится ли выполнить цель, привели к большим волнениям. Однако нам удалось доказать, что добро вовсе не делится на расы и национальность.

Получив видеоотчеты, где дети счастливы, у меня сердце екнуло. Они радуются простой еде с водой. Порой мы забываем довольствоваться и просто не умеем быть счастливыми. Эти маленькие дети доказали мне, что надо стремиться к знаниям, несмотря ни на что", - поделился казахстанец.

Он поблагодарил всех, кто поддержал его идею.

"Я понял, что мы сами можем изменить мир, если взглянуть на него совсем другими глазами. Главное - всегда и везде оставаться человеком", - поделился автор идеи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967687-kazahstanets-pomog-sobrat-dengi-na-kolodets-s-pitevoy-vodoy-v-afrike-video/