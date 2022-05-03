Жара в Алматы, гроза в Шымкенте: какой будет погода в Казахстане
Во вторник, 3 мая, по прогнозам синоптиков, в Нур-Султане и Алматы осадков не будет, а в Шымкенте ожидается гроза. При этом в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, в Алматы сегодня ожидается жара до 28 градусов, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
В Нур-Султане осадки не прогнозируются, но ожидается небольшое похолодание - столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла. Сообщается также об усилении ветра до 9-14 м/с.
Жителей Шымкента синоптики предупреждают о грозе, а температура воздуха в третьем мегаполисе составит 24-26 градусов выше нуля. При грозе ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.
Между тем в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение:
- в Кызылординской, Мангистауской, Алматинской и Карагандинской областях ожидается гроза, сильный ветер порывами до 15-20 м/с;
- на севере Акмолинской области ожидается сильный туман;
- в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с;
- в связи с прогнозом сильных осадков в горах в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках;
- днем в горах Жамбылской области и Таразе ожидаются сильный дождь, гроза и град;
- в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на севере, западе области, в горных и предгорных районах, а также в самом Туркестане - гроза, шквал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967684-zhara-v-almaty-groza-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane/