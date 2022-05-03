Жара в Алматы, гроза в Шымкенте: какой будет погода в Казахстане

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Во вторник, 3 мая, по прогнозам синоптиков, в Нур-Султане и Алматы осадков не будет, а в Шымкенте ожидается гроза. При этом в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы сегодня ожидается жара до 28 градусов, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Нур-Султане осадки не прогнозируются, но ожидается небольшое похолодание - столбики термометров покажут 14-16 градусов тепла. Сообщается также об усилении ветра до 9-14 м/с.

Жителей Шымкента синоптики предупреждают о грозе, а температура воздуха в третьем мегаполисе составит 24-26 градусов выше нуля. При грозе ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

Между тем в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение:

в Кызылординской , Мангистауской , Алматинской и Карагандинской областях ожидается гроза, сильный ветер порывами до 15-20 м/с;

, , и областях ожидается гроза, сильный ветер порывами до 15-20 м/с; на севере Акмолинской области ожидается сильный туман;

области ожидается сильный туман; в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с;

и областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с; в связи с прогнозом сильных осадков в горах в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках;

и областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках; днем в горах Жамбылской области и Таразе ожидаются сильный дождь, гроза и град;

области и ожидаются сильный дождь, гроза и град; в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на севере, западе области, в горных и предгорных районах, а также в самом Туркестане - гроза, шквал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967684-zhara-v-almaty-groza-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane/