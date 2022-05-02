Похолодание пообещали в Казахстане в ближайшие дни

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Синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 3 - 5 мая. Понижение температуры воздуха ожидает казахстанцев в начале месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно данным метеослужбы, северо-западный антициклон, который уже вызвал понижение температуры воздуха на западе страны, продолжит дальнейшее свое смещение на северо-западные, северные и центральные регионы республики.

Это приведет к тому, что столбики термометров в ночные часы опустятся до 6 мороза - 5 тепла, на юге Карагандинской области 10 - 15 тепла, днем до 7 - 23 тепла.

Ночью и утром прогнозируют туман.

В южной половине страны, как обещают синоптики, пройдут дожди, местами сильные. Также ожидается гроза, град, шквал, усиление ветра до 15 - 20 м/с, местами порывы будут достигать 23 - 28 м/с. Это обусловлено влиянием Южного циклона на данные регионы.

Как заключили специалисты, несмотря на значительное понижение температуры воздуха в начале мая, ожидается постепенное ее повышение.

К концу недели, по их прогнозам, температура днем составит 13 - 25 тепла.

А на юге и юго-востоке Казахстана значительных температурных колебаний не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967671-poholodanie-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/