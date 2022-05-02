Названы самые популярные имена для новорожденных в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

1 085 мальчиков по имени Рамазан и 430 девочек по имени Медина появились на свет во время священного месяца Рамазан в Казахстане в этом году. Эти имена оказались самыми популярными в апреле.

Вторым по популярности именем среди мальчиков стало Айсултан - 248 новорожденных, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Национальное бюро статистики. Тройку лидеров среди мужских имен замыкает Алихан - его получили 174 мальчика.

Самым распространенным именем среди девочек стало Медина. В апреле 430 новорожденных получили такое имя. На втором месте по популярности оказалось имя Раяна, а на третьем - Айша, так назвали 383 и 343 девочки, соответственно.

Священный месяц Рамазан в 2022 году начался 2 апреля и продлился до 1 мая.

Сегодня мусульмане празднуют Ораза айт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967666-ramazan-i-medina-stali-samymi-populyarnymi-imenami-dlya-novorozhdennyh-v-kazahstane-v-aprele/