Осужденный зашил себе глаза, рот и уши в колонии в Павлодаре

Кадр из видео: t.me/kerekpv

Отбывающий наказание в колонии строгого режима в Павлодаре обратился к президенту Казахстана с жалобой на действия сотрудников ДУИС по Павлодарской области. По словам мужчины, с 12 апреля он объявил голодовку в знак протеста. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента УИС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение отбывающего наказание в колонии АП-162/4 Рустама Сагитова появилось в Telegram-канале "Kerek.pv". На кадрах мужчина с зашитыми ушами, ртом и глазами заявляет о неправомерных действиях сотрудников колонии.

"С 12 апреля 2022 года я сижу на сухой голодовке. Вот уже 17 день я не принимаю пищу. Сотрудники также продолжают бездействовать. На что уже ослаб и не могу докричаться до справедливого Казахстана", - говорит арестант в видеообращении.

В пресс-службе ДУИС по Павлодарской области сообщили, что Рустам Сагитов отбывает наказание за похищение человека и убийство. Ранее он уже дважды был судим. Мужчина был осужден на 16 лет, а за период отбывания наказания получил три взыскания.

"В апреле текущего года совершил акт членовредительства в связи с несогласием с ранее наложенным взысканием. Характеризуется отрицательно - неоднократно наносил себе телесные повреждения с целью оказания влияния на решение суда и послабления режима содержания. С данным осужденным неоднократно проводили беседы представители департамента, прокуратуры и администрации учреждения", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

Обращения осужденного, по информации ведомства, все же передавались адресатам. Всего было направлено 12 жалоб от его имени. По видеосвязи он даже встречался с представителями Генеральной прокуратуры.

По факту видеообращения назначена служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967649-osuzhdennyy-zashil-sebe-glaza-rot-i-ushi-v-kolonii-v-pavlodare/