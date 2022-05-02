Двух пропавших рыбаков ищут на Каспии. Задействованы вертолет и сторожевой корабль (фото)

Фото с места событий: ДЧС Мангистауской области

Пропавших в Каспийском море рыбаков ищут спасатели, военные, волонтеры и родственники, сообщается в официальном Instagram ДЧС Мангистауской области.

Известно, что гражданин Казахстана 1994 года рождения и гражданин Узбекистана 1983 года рождения 30 апреля ночью вышли в море на металлической лодке. Мужчины собирались рыбачить. Обратно рыбаки не вернулись.

Поиски стартовали накануне в 7:45 в районе села Акшукур.

Был задействован малый сторожевой корабль "Орал" с военнослужащими войсковой части 29011 ВМС РК. Также спасатели ищут пропавших рыбаков с воздуха на вертолете Ми-870 АО "Казавиаспас" МЧС РК.

Всего в поисках задействованы 62 человека (спасатели, военные волонтеры и родственники), девять единиц техники, три плавсредства, один корабль и одно воздушное судно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967641-dvuh-propavshih-rybakov-ischut-na-kaspii-zadeystvovany-vertolet-i-storozhevoy-korabl-foto/