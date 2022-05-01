Временные автобусные маршруты запустят в родительский день в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

3 мая в Алматы запустят несколько временных автобусных маршрутов. Это будет сделано в связи с тем, что на этот день в 2022 году выпадает Родительский день, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указали в акимате, временные рейсы организуют для того, чтобы жители города могли посетить кладбища в Родительский день.

Власти города выделят под эту задачу следующие маршруты:

маршрут № 88 "ул. Кунаева - Западное кладбище", пункт отправления - пересечение улиц Кунаева и Макатаева (7 автобусов);

"ул. Кунаева - Западное кладбище", пункт отправления - пересечение улиц Кунаева и Макатаева (7 автобусов); дополнительный маршрут "ж/д вокзал "Алматы-1" - Западное кладбище", пункт отправления - ж/д вокзал "Алматы-1" (3 автобуса);

"ж/д вокзал "Алматы-1" - Западное кладбище", пункт отправления - ж/д вокзал "Алматы-1" (3 автобуса); дополнительный маршрут "ж/д мост "Алматы-1" - кладбище Нижней пятилетки", пункт отправления – ж/д мост "Алматы-1" (2 автобуса).

Режим работы маршрутов - с 07:00 до 20:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967607-vremennye-avtobusnye-marshruty-zapustyat-v-roditelskiy-den-v-almaty/