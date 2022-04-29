Видео с кортежем и спецназом прокомментировали в полиции Нур-Султана

Кадр из видео: instagram.com/police.kz

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как рядом с кортежем из черных авто стоят бойцы спецназа. Кадры прокомментировали в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Вызвавший любопытство казахстанцев видеоролик появился в Instagram-паблике police.kz.

На кадрах видно, что у обочины дороги стоят три черных авто, рядом с ними находятся бойцы спецназа и мужчины в костюмах.

В столичном департаменте полиции объяснили, что произошло.

Как рассказали в правоохранительных органах, 29 апреля в рамках проведения ОПМ "Қорғау – Опасный водитель" полиция выявила водителя Audi A8, который за 40 дней 32 раза нарушил ПДД. Это зафиксировали камеры "Сергек", а информация о нарушениях отобразилась в базе данных, из-за чего полицейские и остановили авто.

"Поскольку, согласно статьи 893 КРКобАП, сроки добровольного исполнения постановления о наложении штрафа не истекли, водитель был уведомлен по 30 нарушениям посредством почты. На месте дано уведомление по двум дополнительным нарушениям", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что с водителем-нарушителем провели профилактическую беседу, после чего автолюбителя отпустили.

Вторая машина - Lexus - сопровождала Audi и остановилась сама - ее полиция не останавливала. После того, как водителя Audi отпустили, второй автомобиль уехал вместе с ним.

Астанчанам напомнили, что дорожная ситуация в столице контролируется более 6 тысячами камерами видеонаблюдения. в связи с этим горожан просят не допускать нарушений ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967525-video-s-kortezhem-i-spetsnazom-prokommentirovali-v-politsii-nur-sultana/