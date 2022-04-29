Какая погода ожидается в Казахстане в выходные

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Похолодание прогнозируют синоптики в предстоящие выходные, с 30 апреля по 2 мая. Виной тому вторжение холодного антициклона, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

1 мая, по сообщениям синоптиков, на территорию Казахстана начнет вторгаться очередной холодный антициклон, вытесняя теплые воздушные массы за пределы нашей страны.

Как отметили специалисты, казахстанцев ждет совсем не весенняя погода.

Похолодание будет особенно ощутимо в северных регионах страны. Здесь столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0-5 тепла.

Как отметили метеорологи, южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая тепло. Однако в южной половине страны пройдут дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967390-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vhodnye/