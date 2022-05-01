"Готовим баурсаки, красим яйца на Пасху": полицейский рассказал о своей интернациональной семье

Дархан, Тамара и дети. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интернациональная семья в Казахстане - не редкость. Отмечать с разницей в несколько недель Наурыз, а затем православную Пасху, готовить бешбармак и красить яйца одновременно - это немногое из того, что определяет единство казахстанцев. Именно так происходит и в семье алматинского полицейского Дархана Ахметова, передает NUR.KZ.

Дархан Ахметов поступил на службу в полицию в 2004 году после окончания учебы. Мечтая надеть форму полицейского или военного, он уже сдал документы в правоохранительные органы и тут же получил приглашение от военкомата.

Дархан Ахметов. Фото: из личного архива

"Я не знал, что выбрать, но в итоге ушел в полицию в отдел кадровой службы. За почти 18 лет работы я прошел путь от должности инспектора до начальника отдела кадров. Удалось поработать практически во всем городе, начиная от Турксибского района до Департамента полиции города", - рассказывает Дархан.

Дархан Ахметов. Фото: из личного архива

Сегодня подполковник трудится в Управлении полиции Алатауского района.

Дархан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со своей супругой Тамарой Дархан познакомился на свадьбе друга много лет назад. Он вспоминает: девушка была подружкой невесты, Дархана же попросили покатать молодоженов на своей машине.

Через некоторое время пара сыграла собственную свадьбу и вот уже 13 лет живут душа в душу, воспитывая двоих детей - 11-летнего сын Амирхана и 7-летнюю дочь Дарину, которая в прошлом году пошла в первый класс.

Дархан с сыном. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я вырос в интернациональном обществе, мы никогда не делились на национальности. Так и сейчас - отмечаем все праздники. Супруга готовит баурсаки, красит яйца на Пасху", - рассказывает Дархан.

Тамара и сама из интернациональной семьи. Ее мама - русская, а папа - кореец, который называет себя найманом из Аягоза, шутит Тамара.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я родом из поселка, где мы росли все вместе и все традиции знали. Это не чужое, мы живем в Казахстане, мы видели все традиции и обычаи со стороны, но самой участвовать в них было по-новому. Например, у нас на свадьбе был беташар, а также обычай, когда в дом заходишь - нужно развести огонь. Это было интересно и ново. С казахским языком тоже проблем нет", - говорит женщина.

По словам ее супруга и свекрови, Тамара знает родной язык мужа, но говорить пока стесняется. Зато умеет приготовить любое блюдо из национальной кухни - бешбармак, баурсаки, шелпеки, куырдак, сырне. Даже казы Тамара делает самостоятельно - говорит, опыт есть с детства, правда, тогда она помогала маме готовить домашнюю колбасу из свинины.

Дарина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"К работе по дому я привыкла, тем более я младшая в семье, большая часть обязанностей ложилась на меня. Единственное, мне пришлось учиться наливать настоящий казахский чай. Мой папа всегда пьет чай из пиалок, не признавая бокалы и чашки. Но ему нужно наливать полную пиалу, а в семье мужа пришлось учиться наливать чай понемногу", - делится Тамара.

Но не бытовые моменты были трудностью для молодой келин. Сложнее всего в начале брака было привыкнуть к работе мужа.

Дархан, его мама, Тамара и дети. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В первые годы было тяжело. Я - человек гражданский, работаю с 9 до 6 вечера, а он - до 11-12 ночи. В праздники он на работе. Особенно трудно было в январские дни этого года, переживали. А в целом, привыкла - такая работа, он ее выбрал. Правда, дети сильно скучают", - говорит Тамара.

Но даже при сильной занятости Дархан находит возможность уделить время семье.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Например, на праздник мы находимся на площади на усилении, к вечеру супруга с детьми приезжают, мы немного гуляем, а потом они едут домой, а я - снова на работу", - делится он.

В ближайшее время семья планирует улучшить жилищные условия и уже подобрала новое место жительства. Дархан отмечает, что и там ближайшие соседи - интернациональные семьи и люди совершенно разных национальностей.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967341-gotovim-baursaki-krasim-yaytsa-na-pashu-politseyskiy-rasskazal-o-svoey-internatsionalnoy-seme/