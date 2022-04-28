Посольство США в Нур-Султане проведет аукцион по продаже имущества

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Аукцион, организованный посольством США в Нур-Султане, пройдет 22 мая. В качестве лотов будет представлена мебель, бытовая техника, инструменты и другое имущество. Об этом сообщается на официальном сайте посольства и консульств США в Казахстане.

Торги пройду в воскресенье, 22 мая, на автостоянке посольства США в Нур-Султане по адресу проспект Кошкарбаева, 3.

На аукционе будет распродано различное имущество, в том числе: бытовая и офисная мебель, бытовая техника, ковры, матрасы, шредеры, копировальные аппараты, двери, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные аппараты, ИБП, стоечные серверы, коммутаторы), телевизоры, DVD-диски, оборудование для обслуживания, инструменты, расходные материалы, раковина с кранами, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, электрический вилочный погрузчик и шины.

На аукцион смогут попасть все желающие. Отмечается, что для участия необходимо будет внести регистрационный взнос за номер участника в сумме 10 тыс. тенге.

"Регистрационный сбор будет взиматься с любых купленных лотов или возмещаться, если лоты не куплены. Если сумма купленного лота ниже регистрационного взноса, разница будет возвращена.

Если участник выигрывает лот и отказывается платить, регистрационная сумма не возвращается", – объяснили на сайте посольства.

График торгов:

08:00 — 10:00 Публичный въезд, регистрация и просмотр лотов;

10:00 — 12:00 Аукцион и объявление победителей, включающее 2 сеанса оплаты;

12:00 — 18:00 Оплата и вывоз всех лотов.

"Все ставки будут в долларах США. Оплата может быть произведена только наличными в тенге или долларах США (или сочетание обоих). Чеки или кредитные карты – не будут приниматься", – подчеркнули на сайте ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967298-posolstvo-ssha-v-nur-sultane-provedet-auktsion-po-prodazhe-imuschestva/