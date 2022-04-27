Два поезда до Алаколя из Нур-Султана и Алматы запустят в июне
Этим летом в Казахстане запустят два дополнительных пассажирских поезда, которые будут ездить к озеру Алаколь из Нур-Султана и Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".
Как говорится в сообщении компании, планируется запустить следующие поезда:
- поезд №221/222 "Алматы-2 – Достык" (коммерческий) с периодичностью курсирования 3 раза в неделю;
Отправление с вокзала "Алматы-2" будет осуществляться с 15 июня по 31 августа по средам, пятницам, понедельникам.
Со станции "Достык" данный поезд будет курсировать с 16 июня по 1 сентября по четвергам, субботам и по вторникам.
- поезд №258/257 сообщением "Нур-Султан-1 – Достык" периодичностью курсирования 2 раза в неделю.
Отправление с вокзала "Нур-Султан-1" будет осуществляться с 16 июня по 28 августа по четвергам и по воскресеньям.
Со станции "Достык" данный поезд будет курсировать с 17 июня по 29 августа по пятницам и по понедельникам.
Пассажиров попросили оформлять билеты через сайт bilet.railways.kz или мобильное приложение "Билеты КТЖ". При отсутствии в наличии билетов рекомендуется использовать функционал "Лист ожидания".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966995-dva-poezda-do-alakolya-iz-nur-sultana-i-almaty-zapustyat-v-iyune/