Жители шести районов Шымкента на полгода останутся без горячей воды

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В Шымкенте жителям нескольких районов посоветовали приобрести бойлеры - из-за изношенности котельной "3-Энергорталык" более двух сотен многоэтажек отключили от подачи горячей воды, сообщает Otyrar.kz.

Переходить на водонагреватели пришлось жителям микрорайонов Восток, Север, Отырар, а также 16, 17 и 18 микрорайонов.

Как объяснили в управлении энергетики и коммунального хозяйства третьего мегаполиса, изношенная котельная "3-Энергорталык" не может в полной мере обеспечивать вышеназванные микрорайоны горячей водой.

Подачу горячей воды приостановят и в новые микрорайоны, но только после окончания Оразы.

"В микрорайоне Туран, Шымсити горячую воду не отключили, там она есть, полгорода живет с горячей водой, мы не отключали. Мы хотели после отопительного сезона провести ревизию, но народ попросил во время Оразы не выключать горячую воду. Поэтому во время Оразы все будут с горячей водой, именно те, у которых есть автономное отопление", - сообщил глава управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента Боранбай Булатбеков.

Как заявили чиновники, обеспечивать горячей водой город "экономически невыгодно". Поэтому жителям придется ждать начала отопительного сезона.

"Старая часть города, которая запитана от ТЭЦ, там экономически невыгодно включать горячую воду. Там диаметром 1000 мм трубы, чтобы греть воду там, все циркулируется. Это бешеный расход. Поэтому в старой части города никогда в летний период горячей воды не было", пояснил Булатбеков.

Он добавил, что горячую воду жители Шымкента получит лишь с началом отопительного сезона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966961-zhiteli-shesti-rayonov-shymkenta-na-polgoda-ostanutsya-bez-goryachey-vody/