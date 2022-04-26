Гибель фламинго в Мангистау прокомментировал министр экологии

Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Министр экологии Сериккали Брекешев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал видео гибели нескольких фламинго в соцсетях, которое взбудоражило Казнет, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с мертвыми фламинго, найденными в Мангистауской области, появился в Сети вчера.

По словам министра, сотрудники областной инспекции связались с автором ролика.

"Наши службы, областная территориальная инспекция с этим парнем связались. По факту съемка была проведена еще 10 дней назад. Тем не менее, наши инспекторы должны были вчера выехать, связаться с автором этого видео, определить место, где проводилась эта съемка, и с выездом на место посмотреть и на месте разобраться, взять анализы. По результатам анализов будет установлена причина гибели этих птиц", - добавил министр.

Выяснилось, что к этому часу у профильного ведомства нет ответов на вопрос, была ли смерть птиц естественной или их убили.

"Сейчас пока такой информации нет, пока этой информацией не располагаю. Вчера уже, во второй половине, дня они должны были выехать. Это не в черте города, это в районе. Как будет информация, мы официальный пресс-релиз по этому вопросу предоставим", - резюмировал глава Минэкологии.

Ранее сообщалось, что специалисты не смогли провести экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пяти особей фламинго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966822-gibel-flamingo-v-mangistau-prokommentiroval-ministr-ekologii/