"Бесконечная невозможная вонь": петропавловцы жалуются на жизнь в домах по госпрограмме

Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Жители Петропавловска пожаловались, что задыхаются от запаха нечистот в домах, построенных по госпрограмме. Жильцы четырех новостроек считают, что неприятный запах в домах стоит из-за неправильно проложенной канализационной системы.

Более 100 очередников в 2015 году получили жилье по льготной программе здесь, передает телеканал "Астана". С того момента жильцы не могут добиться внимания местных чиновников.

"Забивается канализация. Мы зашли, мы просто обалдели - ни одна задвижка не набивается, то есть там все в ржавчине, все бежит. Ни один вентиль не работает. Видать все самое дешевое туда делали. Вот зимой мы сидели без отопления. Почему? Потому что сгнила труба", - говорит местная жительница Анна Войнова.

Как отметили корреспонденты, стройка в микрорайоне Береке кипит. Здесь же были возведены двух-трехэтажные дома для молодых семей, у которых, как оказалось, имеются коммунальные проблемы. Самая главная из них - постоянно затопленные подвалы.

"Все затапливает, все эти фекалии, все это плавает. Бесконечная невозможная вонь, как весна и всю зиму воняет невозможно канализацией. Неудобно, действительно, даже кого-то в гости пригласить", - рассказала о жизни в домах по госпрограмме Асем Кошмагамбетова.

По информации корреспондентов телеканала, в 2015 году после завершения строительства эти четыре дома взял на баланс городской отдел ЖКХ. Обслуживает новостройки компания "Жилищная служба".

В ней, как оказалось, о проблеме знают давно.

"Эта проблема появилась из-за того, что неправильная укладка трубы была и качество трубы плохое. Канализационная труба, которая проходит по канализационной трассе от этих домов и уходит в канализационную насосную станцию. Соответственно, произошел прогиб трубы под дорогой. Этот вопрос решим. Конкретные сроки сказать не могу", - заявил директор ТОО "Жилищная служба" Булат Кожмуратов.

Как сообщили корреспонденты, жильцам проблемных домов приходится иногда спускаться в подвалы, чтобы проветривать подвальные помещения и откачивать нечистоты.

"У нас прям вонь в квартире стоит, на первом этаже вообще дышать невозможно. Как заходишь в подъезд с ног сбивает запах. Плесень на стенах, у нас на втором этаже слышно, как грызуны грызут утеплитель, тараканы поднимаются с подвала", - рассказал местный житель Виктор Коломиец.

Жильцы этих домов считают, что с проблемой справилась бы добросовестная обслуживающая компания. Тем не менее, сменить ее они пока не могут. Как отметили журналисты, дома сдавали по госпрограмме, лишь после погашения ипотеки люди станут собственниками и смогут подойти к проблемам дома по-хозяйски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966754-beskonechnaya-nevozmozhnaya-von-petropavlovtsy-zhaluyutsya-na-zhizn-v-domah-po-gosprogramme/