Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 26 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана ожидается теплая, солнечная погода, а в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, сегодня, во вторник, в Алматы будет солнечно, температура воздуха поднимется до +18 +20 градусов, скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Солнечную погоду синоптики обещают и жителям Нур-Султана: здесь столбики термометров покажут 17-19 градусов выше нуля, днем ожидается небольшое усиление ветра от 7 до 12 м/с.

В Шымкенте также осадков не ожидается, температура составит 24-26 градусов со знаком плюс. Жителей третьего мегаполиса предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Между тем, согласно данным метеослужбы, в пяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение:

в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер порывами до 15-20 м/с;

ожидаются гроза, шквал, ветер порывами до 15-20 м/с; на северо-востоке Акмолинской и востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с;

и востоке ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с; на западе, востоке Карагандинской области и в Жезказгане ожидается туман;

и в ожидается туман; на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966749-teplaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-na-bolshey-chasti-kazahstana/