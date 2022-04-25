Студентам-заочникам казахстанских колледжей заметно сократили список квалификаций

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Список квалификаций, по которым можно было обучаться заочно в колледжах Казахстана, сократили с прежних 595 до 53, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В сообщении от МОН отмечается, что заочное образование не дает студентам качественных навыков, а потому министерством была проведена работа по сокращению количества квалификаций для такой формы обучения.

По данным ведомства, более двух лет назад заочно в колледжах Казахстана можно было получить образование по 595 квалификациям, теперь же их осталось 53.

"Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяет рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения.

Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно", – объяснила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Она также сообщила, что казахстанские колледжи активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые в свою очередь предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах.

Такая форма называется дуальным обучением и, по ее словам, положительно сказывается на качестве образования.

"Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу", – заявила представитель ведомства.

По данным министерства, на этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" и некоторым другим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966584-studentam-zaochnikam-kazahstanskih-kolledzhey-zametno-sokratili-spisok-kvalifikatsiy/