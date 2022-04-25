Гроза и сильный дождь ожидаются в Алматы и ряде регионов

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Опубликован прогноз погоды на понедельник, 25 апреля - в Алматы рабочая неделя начнется с грозы, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается солнечная погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеослужбы, в понедельник в Алматы ожидается дождь с грозой, в связи с чем в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что осадки продолжатся и ночью.

Днем столбики термометров в южной столице покажут от 15 до 17 градусов выше нуля, скорость ветра составит 5-10 м/с, но при грозе увеличится до 15 м/с.

В Нур-Султане сегодня будет солнечная погода, температура воздуха поднимется до 13-15 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-5 м/с.

В Шымкенте синоптики также прогнозируют солнечную погоду без осадков. По данным синоптиков, в третьем мегаполисе днем столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Штормовое предупреждение на сегодня, 25 апреля, объявлено в семи регионах

в Акмолинской области ожидаются сильный туман и усиление ветра до 15-20 м/с;

области ожидаются сильный туман и усиление ветра до 15-20 м/с; в Кызылординской области днем ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, ночью - заморозки до 2 градусов;

области днем ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, ночью - заморозки до 2 градусов; в Карагандинской области ожидаются сильные осадки, а именно дождь со снегом, гроза, ветер порывами до 25 м/с;

области ожидаются сильные осадки, а именно дождь со снегом, гроза, ветер порывами до 25 м/с; в Мангистауской области ожидается пыльная буря;

области ожидается пыльная буря; в Туркестанской и Жамбылской областях синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, шквал, ветер порывами до 20-25 м/с.

и областях синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, шквал, ветер порывами до 20-25 м/с. в горах Алматинской области также ожидается непогода - сильный дождь, мокрый снег, гроза, град, шквал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966553-groza-i-silnyy-dozhd-ozhidayutsya-v-almaty-i-ryade-regionov/