Гроза и сильный дождь ожидаются в Алматы и ряде регионов
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 25 апреля - в Алматы рабочая неделя начнется с грозы, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается солнечная погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По данным метеослужбы, в понедельник в Алматы ожидается дождь с грозой, в связи с чем в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что осадки продолжатся и ночью.
Днем столбики термометров в южной столице покажут от 15 до 17 градусов выше нуля, скорость ветра составит 5-10 м/с, но при грозе увеличится до 15 м/с.
В Нур-Султане сегодня будет солнечная погода, температура воздуха поднимется до 13-15 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-5 м/с.
В Шымкенте синоптики также прогнозируют солнечную погоду без осадков. По данным синоптиков, в третьем мегаполисе днем столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла, скорость ветра составит 8-13 м/с.
Штормовое предупреждение на сегодня, 25 апреля, объявлено в семи регионах
- в Акмолинской области ожидаются сильный туман и усиление ветра до 15-20 м/с;
- в Кызылординской области днем ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, ночью - заморозки до 2 градусов;
- в Карагандинской области ожидаются сильные осадки, а именно дождь со снегом, гроза, ветер порывами до 25 м/с;
- в Мангистауской области ожидается пыльная буря;
- в Туркестанской и Жамбылской областях синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, шквал, ветер порывами до 20-25 м/с.
- в горах Алматинской области также ожидается непогода - сильный дождь, мокрый снег, гроза, град, шквал.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966553-groza-i-silnyy-dozhd-ozhidayutsya-v-almaty-i-ryade-regionov/