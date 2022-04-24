Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан (фото)

Частицу Благодатного огня привезли в аэропорт Алматы. Фото: Агентство православных новостей

Частицу Благодатного огня привезли в пасхальное воскресенье в 7:00 в аэропорт Алматы. Официальные представители воздушной гавани и священники южных регионов встретили делегацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Агентство православных новостей.

Шествие частицы Благодатного огня по Казахстану началось в полночь воскресенья в Актау. В аэропорт Актау на дозаправку прибыл небольшой бизнес-лайнер с делегацией православных посланников.

Затем самолет проследовал в Нур-Султан, где часть зажженных в Иерусалиме светильников приняли священнослужители столицы и северных регионов Казахстана.

Фото: Агентство православных новостей

Когда огонь прибыл в Алматы, светильники отвезли в Никольский собор. Там его встретили верующие.

Сообщается, что весь день светильники с почитаемым и благословенным огнем будут оставаться в алтаре собора.

К 17:00 Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.

Фото: Агентство православных новостей

Клирик Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный рассказал о схождении благодатного огня и процессе доставки.

"Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии – маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанная с ней небольшая задержка вылета", - сообщил он.

Игорь Светличный. Фото: Агентство православных новостей

Благодатный огонь сходит на Храм Гроба Господня в Иерусалиме накануне наступления Пасхи у православных. К этому событию в Иерусалим стекаются тысячи паломников, а также иерархи многих поместных церквей со всего мира. Ожидание Огня проходит в молитве, тревоге и надежде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966518-blagodatnyy-ogon-dostavili-iz-ierusalima-v-kazahstan-foto/