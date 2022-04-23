Архивные документы о Бауыржане Момышулы передали российские историки Казахстану

Встреча с делегацией Российского исторического общества. Фото: пресс-служба МО РК

Уникальные архивные документы об участии казахстанских воинов в Битве за Москву во время Великой Отечественной войны передали российские историки Государственному военно-историческому музею Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества. В ходе встречи стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

Во время встречи Государственному военно-историческому музею Казахстана были переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву.

Также, чтобы отметить подвиг тружеников тыла, было предложено присвоить звание "Город трудовой доблести" населенным пунктам Казахстана, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск и Усть-Каменогорск.

Встреча с делегацией Российского исторического общества. Фото: пресс-служба МО РК

"В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится значимое мероприятие, подтверждающее наш неуклонный курс на сохранение памяти о подвиге, совершенном нашими дедами и прадедами.

Проект "Города трудовой доблести", созданный в России, может найти достойное продолжение в Казахстане. Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал "арсеналом фронта", снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов", – отметил Султан Камалетдинов.

Встреча с делегацией Российского исторического общества. Фото: пресс-служба МО РК

Сообщается, что общая численность воинов, мобилизованных в Красную Армию из Казахстана, составила около 1 200 000 человек, половина из которых не вернулись с фронта. Были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов.

За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев. Более 700 тысяч человек были мобилизованы в промышленность.

В ведомстве напомнили, что из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% всей меди, 83% свинца, 60% молибдена и 65% висмута. Карагандинская область дала 35 млн тонн угля.

За все это время тружениками тыла было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны были отлиты из казахстанского свинца

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966467-arhivnye-dokumenty-o-bauyrzhane-momyshuly-peredali-rossiyskie-istoriki-kazahstanu/