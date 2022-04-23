Грозы пройдут на большей части Казахстана в субботу

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Жителей Алматы, Шымкента и еще некоторых регионов Казахстана предупредили о грозах, которые могут разразиться сегодня, в субботу, 23 апреля. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В столице Казахстана ожидается погода без осадков. Синоптики обещают жителям Нур-Султана днем температуру воздуха на уровне +9…+11 градусов. Ночью же прогнозируется похолодание: столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, а днем – 9-14 м/с.

В Алматы ожидается гроза. Днем в городе температура воздуха составит +23…+25 градусов, а ночью – +10…+12. В ночное время суток осадков в Алматы не ожидается. Скорость ветра будет достигать 2-7 м/с, а при грозе – 10 м/с.

Днем в субботу в Шымкенте также возможна гроза. В этот день в мегаполисе ожидается температура в районе +25…+27 градусов, скорость ветра достигнет 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью жители города могут ждать погоду без осадков, температура воздуха будет на уровне +12…+14 градусов.

Кроме того, грозы 23 апреля ожидаются в Алматинской и Туркестанской областях, на западе и юге Актюбинской области, на севере и юге Атырауской области, на западе и юге Западно-Казахстанской области, на севере и востоке Мангистауской области, на западе Карагандинской и на севере Кызылординской областей, а также на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области.

Подробно со штормовыми предупреждениями в перечисленных областях можно ознакомиться на сайте РГП "Казгидромет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966429-grozy-proydut-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-subbotu/