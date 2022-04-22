"Держат оразу": скандальное видео со спящими школьниками прокомментировали в Мангистау

Кадр из видео: Lada.kz

В социальных сетях распространяется видео со спящими во время урока школьниками. Автор утверждает, что оно было снято в Актау. Дети приходят на занятия вялыми якобы из-за того, что держат оразу. Ролик прокомментировали в управлении образования Мангистауской области, передает Lada.kz.

В соцсетях активно обсуждают скандальное видео, на котором учительница возмущается сонным состоянием школьников из-за того, что они держат оразу.

"Дети держат оразу. В итоге они не учатся, вот так приходят и лежат", - заявила женщина.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что был проведен мониторинг, однако не удалось найти никаких подтверждений тому, что видео снято в Актау.

"В публикации говорится, что видео снято в Актау, однако никаких подтверждающих сведений об этом нет. Также ранее распространялась аудиозапись. В ней указывалось имя преподавателя. В регионе такого учителя нет", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966395-derzhat-orazu-skandalnoe-video-so-spyaschimi-shkolnikami-prokommentirovali-v-mangistau/