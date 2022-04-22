Павлодарец выбрал странный способ примирения с ушедшей из дома женой

Иллюстративное фото: pexels.com

Нетрезвый житель Павлодара хотел помириться с женой, но придумал для этого весьма странный способ. Мужчина позвонил в полицию и обвинил супругу в краже денег, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Весьма "оригинальный" способ примирения с супругой нашел житель Павлодара. Мужчина после семейной ссоры позвонил в полицию и обвинил жену в краже денег.

Выехавшим на вызов по улице Толстого стражам порядка удалось выяснилось, что никакого преступления совершено не было.

Оказалось, что супруга 47-летнего жителя города после конфликта ушла жить к родителям. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, позвонил в правоохранительные органы и заявил о пропаже 500 тысяч тенге.

Таким способом павлодарец намеревался вернуть жену. Однако его порыв женщина не оценила, оставшись у родителей.

Полицейские провели с заявителем профилактическую беседу о недопущении впредь подобного поведения. Мужчина обещал исправиться и постараться помириться с супругой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966350-pavlodarets-vybral-strannyy-sposob-primireniya-s-ushedshey-iz-doma-zhenoy/