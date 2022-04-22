15-летний подросток ушел из дома и пропал после семейной ссоры в Кокшетау

Подросток. Фото: polisia.kz

Накануне в УП города Кокшетау поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила об исчезновении своего сына, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявительницы, 20 апреля в 11 часов вечера 15-летний парень ушел из дома после конфликта в семье и к моменту обращения не возвращался. Женщина пыталась найти его сама, но не смогла.

Сотрудники отдела ювенальной полиции и волонтеры незамедлительно приступили к розыску пропавшего подростка. Они отрабатывали всевозможные варианты местонахождения парня: осматривали улицы и дворы, проверяли круг знакомых и друзей школьника.

Выяснилось, что после конфликта в семье подросток на попутных машинах отправился в Бурабайский район. В Щучинске в одной из очередей он познакомился с местной девушкой.

Случайная знакомая проявила сострадание и пригласила его к себе домой, где дала промокшему под дождем школьнику сухую одежду. Тот, в свою очередь, попросил ее связаться по телефону с его сводными сестрами.

В настоящее время несовершеннолетний находится в Нур-Султане у своих родственниц. В ближайшее время его доставят в областной центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966336-15-letniy-podrostok-ushel-iz-doma-i-propal-posle-semeynoy-ssory-v-kokshetau/