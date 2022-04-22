Солнечную и жаркую погоду обещают синоптики жителям Алматы и Шымкента

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Сегодня, 22 апреля, в Шымкенте и Алматы будет солнечная жаркая погода, а жителей столицы ждет небольшое похолодание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт РГП "Казгидромет".

Согласно данным метеослужбы, последний рабочий день этой недели в Алматы будет солнечным и теплым - синоптики обещают от 21 до 23 градусов выше нуля, скорость ветра составит 2-7 м/с.

Жителей Шымкента пятница также порадует солнечной погодой - в третьем мегаполисе ожидается до 26 градусов выше нуля. Однако синоптики предупреждают горожан о небольшом усилении ветра - до 8-13 м/с.

В Нур-Султане, по прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, столбики термометров не поднимутся выше 6-8 градусов тепла, а ночью и вовсе опустятся до -3 -5 градусов. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с.

Кроме того, в пятницу, 22 апреля, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях ожидаются гроза и шквальный ветер, в Мангистауской и Западно-Казахстанской области - туман, а в Кокшетау - гололед.

В Карагандинской области синоптики прогнозируют усиление ветра, в Павлодарской и ВКО - сильные осадки, преимущественно дождь с переходом в снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966241-solnechnuyu-i-zharkuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty-i-shymkenta/