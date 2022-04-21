В каких случаях иностранцы должны знать казахский язык, объяснил Ашимбаев

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Спикер сената в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, стоит ли предъявлять дополнительные требования к иностранцам по знанию казахского языка и ставить их на социальную регистрацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что этот вопрос требует тщательной проработки.

"По этому вопросу нужно советоваться и обсуждать. Знать государственный язык – обязанность и долг для каждого гражданина. Сейчас много работы в этом направлении ведется. Но есть и определенные проблемы в сфере.

Что касается иностранных граждан, то если они временно приезжают и планируют уехать, то будет неправильным говорить им: "Учите наш язык", – считает спикер.

По его словам, это идет в разрез с международными документами.

Другое дело, если иностранцы планируют длительное время проживать в Казахстане.

"Если же они планируют остаться у нас, работать, то они обязаны наряду с гражданами страны выполнять требования Конституции и соблюдать законы.

Что касается социальной регистрации, то все зависит от сроков пребывания этих граждан в стране. Если они приедут на ПМЖ, то их необходимо брать на соцрегистрацию", – резюмировал Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966166-v-kakih-sluchayah-inostrantsy-dolzhny-znat-kazahskiy-yazyk-obyasnil-ashimbaev/