Буквенные оценки будут ставить в дипломах гособразца с этого года в Казахстане

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В Казахстане с этого учебного года организации технического и профобразования перешли от оценки цифровой пятибалльной системы к балльно-рейтинговой буквенной системе оценивания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как пояснили в ведомстве, мера введена с учетом международной практики.

Теперь учебные достижения всех обучающихся будут оцениваться по 100-балльной шкале, где положительные оценки обозначаются буквами от "А" до "D" по мере убывания. Неудовлетворительная оценка будет обозначена буквой "F".

При этом у всех буквенных оценок будет цифровой эквивалент, определяемый по четырехбалльной шкале.

Также в ведомстве отметили, что в этом году будет осуществлен выпуск по модульным программам и по кредитной технологии обучения, поэтому изменения вводятся в приложение к диплому технического и профессионального образования в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966041-bukvennye-otsenki-budut-stavit-v-diplomah-gosobraztsa-s-etogo-goda-v-kazahstane/