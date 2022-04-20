Число авиарейсов между Казахстаном и Таджикистаном увеличится

Флаг Таджикистана. Фото: Pexels

Регулярные пассажирские авиарейсы между Казахстаном и Таджикистаном теперь будут совершаться несколько раз в неделю. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Сообщается, что в результате совместной работы с авиационными властями Таджикистана количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Таджикистаном будет увеличено.

"Таджикская авиакомпания Somon Air начиная с 25 апреля 2022 года планирует увеличить количество международных рейсов из Душанбе в Алматы с одного до двух рейсов в неделю на воздушных судах типа Б737", - заявили в КГА.

Кроме того, авиакомпания Air Astana также планирует увеличить количество авиарейсов между Душанбе и Алматы. Начиная с 1 мая количество рейсов по данному направлению возрастет с одного до трех в неделю, а уже с 1 июня в расписание будет добавлен еще один, четвертый, рейс.

Сообщается, что эти перелеты будут совершаться на воздушных судах типа А320.

Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет шести рейсов в неделю.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний", – подчеркнули в Комитете гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965892-chislo-aviareysov-mezhdu-kazahstanom-i-tadzhikistanom-uvelichitsya/