Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

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Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 апреля из-за проведения планово-профилактических работ на сетях телерадиовещания, сообщается на официальном сайте "Казтелерадио".

Казахстанцев предупредили, что в среду, 20 апреля 2022 года, с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В связи с этим будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проводятся специалистами компании ежеквартально.

"Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства. ", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965848-televidenie-i-radio-vremenno-otklyuchat-v-kazahstane/