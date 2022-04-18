Почему в Нур-Султане стоит запах дыма, рассказали специалисты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане в понедельник, 18 апреля, наблюдается сильный смог и стоит запах дыма. В пресс-службе РГП "Казгидромет" сообщили, что специалисты зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций некоторых веществ, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что по карте NASA 16 и 17 апреля в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях наблюдались очаги возгорания. По мнению экспертов, эти пожары могли стать одной из причин задымления, которое наблюдалось сегодня в столице.

Специалисты зафиксировали в воздухе следующие превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ:

по сероводороду : 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК;

: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК; по РМ-2,5 (пыль) : 76 случаев на уровне 1,1-2,2 ПДК;

: 76 случаев на уровне 1,1-2,2 ПДК; по РМ-10 (пыль) : 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

: 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК; по оксиду азота : 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК; по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

Всего за состоянием атмосферного воздуха в Нур-Султане ведется наблюдение на 10 стационарных постах, из них 6 автоматических и 4 поста ручного отбора проб.

Отмечается, что по диоксиду азота наиболее загрязнены район поста №5 (проспект Туран 2/1), по сероводороду – район поста №8 (микрорайон Коктал), по РМ2,5 – район поста №6 (улица Акжол) и №7 (улица Туркестан).

Тем не менее, в ближайшие дни синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Сообщается, что пройдут осадки, преимущественно дождь, а 18, 20 и 21 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью в столице прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до +5…+7 градусов, а днем – понижение температуры от +15…+17 до +10…+12 градусов.

Карта NASA. Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965601-pochemu-v-nur-sultane-stoit-zapah-dyma-rasskazali-spetsialisty/