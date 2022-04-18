"Не знаю, что вкололи моему ребенку": медсестра ошиблась в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кокшетау 12-летней школьнице в поликлинике сделали пробу Манту в плечо. После чего у девочки поднялась температура. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается управление здравоохранения Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

По словам жительницы Кокшетау, ее дочь пригласили в поликлинику на пробу Манту. Мать пошла вместе с девочкой. Пока она заполняла бланки, подростка увели в соседний кабинет.

Женщина заволновалась, увидев, что укол дочери сделали не на внутренней стороне средней части предплечья, а в плечо. Спустя некоторое время у школьницы поднялась температура.

"И способ введения укола, и реакция напоминает прививку. Я не знаю, что вкололи моему ребенку!" - возмутилась родительница.

В управлении здравоохранения Акмолинской области признали, что медработник допустил ошибку.

"15 апреля после осмотра врача и получения письменного согласия мамы, ребенка направили в процедурный кабинет. Там ей сделали пробу Манту, но вместо предплечья - в плечо", - подтвердили в ведомстве.

На следующий день домой к семье приехали заместитель главного врача по детству, фтизиатр, старшая и участковая медсестры.

Они провели осмотр девочки. Ее состояние было удовлетворительным, а температура - 36 градусов. На месте инъекции отмечалась умеренная гиперемия (переполнение кровью сосудов какого-либо органа или области тела).

Сейчас за школьницей ведется ежедневное наблюдение.

"Действия медсестры расценены как непреднамеренно ошибочные. Случай будет также разобран на заседании службы внутреннего контроля. К прививочной медсестре будут применены самые серьезные меры вплоть до увольнения", - заверили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965551-ne-znayu-chto-vkololi-moemu-rebenku-medsestra-oshiblas-v-kokshetau/