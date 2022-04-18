Сколько человек с начала года покинуло Казахстан, рассказали в Бюро нацстатистики
За первые два месяца 2022 года Казахстан покинуло 3,5 тыс. человек, а прибыло в страну на ПМЖ 2,8 тыс. человек. Всего же на 1 марта 2022 года численность населения в Казахстане составляла 19,1 млн человек, сообщает официальный сайт Бюро нацстатистики.
По данным ведомства, численность городского населения в стране составляет 11,4 млн человек, или 59,5%, а сельского - 7,7 млн человек, то есть 40,5%.
Ровно за год, с 1 марта 2021 года, численность казахстанцев увеличилась на 243,5 тыс. человек, или на 1,3%.
Согласно данным, представленным органами миграционной службы, в январе-феврале 2022 года на постоянное местожительство в Казахстан прибыло 2 869 человек, а покинуло страну - 3 520 человек. Сальдо миграции составило -651 человек.
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 87,3%, выбывших - 79,2% от общего числа мигрантов.
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%.
Внутри страны больше всего казахстанцев переехало жить в следующие четыре региона:
- Нур-Султан (5 447 человек);
- Алматы (5 734 человека);
- Шымкент (776 человек);
- Мангистауская область (7 человек).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965509-skolko-chelovek-s-nachala-goda-pokinulo-kazahstan-rasskazali-v-byuro-natsstatistiki/