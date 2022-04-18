Дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Казахстане

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О том, какой будет погода в начале недели, рассказали в метеослужбе "Казгидромет": в ближайшие три дня в стране ожидаются дожди и шквалистый ветер, передает корреспондент NUR.KZ.

В ближайшие дни на большей части Казахстана прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, в связи с этим погода будет неустойчивой: ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, грозы, усиление ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны - сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Северо-западный антициклон, который прошедшей ночью уже вызвал значительное понижение температуры воздуха на северо-западе и севере республики, все еще сохранит свое влияние, а также, смещаясь в восточном направлении, вызовет постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке страны: ночью до -3... +5 градусов, днем - до 5 - 15 градусов выше нуля, на юге Карагандинской области и ВКО - до +20 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965505-dozhdi-grozy-i-shkvalistyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane/